Минфин США оценил эффект от санкций против российских олигархов

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что введенные против российских олигархов санкции произвели эффект, который ожидали в администрации президента Дональда Трампа.

В интервью телеканалу Fox Business глава американского Минфина также не исключил возможности введения дополнительных ограничений против России.

.@stevenmnuchin1 to @LizClaman on Russia sanctions: "We refined the strategy after @nikkihaley made that announcement...We're not afraid to use these tools. We will use these tools. We're not gonna broadcast to the world our exact thinking on this." pic.twitter.com/MY7OGw3ZmJ