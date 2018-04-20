Минфин США оценил эффект от санкций против российских олигархов

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Стивен Мнучин рассказал об эффекте санкций США против российских олигархов

Стивен Мнучин рассказал об эффекте санкций США против российских олигархов

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что введенные против российских олигархов санкции произвели эффект, который ожидали в администрации президента Дональда Трампа.

В интервью телеканалу Fox Business глава американского Минфина также не исключил возможности введения дополнительных ограничений против России.

По его словам, администрация Трампа "не боится использовать эти инструменты" и намеревается это сделать.

"Однако мы не будем транслировать на весь мир наши конкретные идеи", - добавил Мнучин.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер.

Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.

 

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