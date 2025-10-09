Россия годами скрывала масштабные проблемы с бортовыми радарами ЖУК-М, которые устанавливались на индийские истребители МиГ-29К . Об этом сообщает Defence Blog , ссылаясь на документы российской Ростех, обнародованные хакерами Black Mirror.

Согласно опубликованным материалам, реальный ресурс этих радаров оказался в 2,5−6 раз меньше, чем заявлял производитель. В контракте указывалось, что средняя наработка между отказами (MTBF) у радара должна была составлять 150 часов (MTBF), однако уже в 2016 году этот показатель снизился до 97 часов, а в 2017-м — до 60 часов.

Реклама

Фактически это означало, что индийская морская авиация постоянно сталкивалась с техническими неисправностями своих МиГ-29К. Утечки также показали, что российская сторона сфальсифицировала расчеты, чтобы формально выполнить условия контракта: в общий ресурс включили полеты самолетов с макетами радаров, а не реальными системами.

Таким образом «накрученные» часы позволили создать иллюзию надежности техники. Несмотря на многолетние переговоры между Москвой и Нью-Дели, проблема оставалась нерешенной.

Издание отметило, что временные модернизации лишь незначительно улучшали ситуацию, а в 2019 году ВМС Индии официально отозвали сертификацию радаров ЖУК-М. Общая исправность парка МиГ-29К/КУБ колебалась на уровне 15−47%, что связано не только с радарами, но и с дефектами планера, двигателей и электроники.

Это в конечном итоге повлияло на решение Индии выбрать французские Rafale M в качестве основного палубного истребителя. Несмотря на провал с МиГ-29К, Россия продолжает пытаться сохранить сотрудничество с Индией в оборонной сфере. Речь идет в частности о возможной локализации производства Су-57Е и интерес Нью-Дели к российским ЗРК С-400, добавили аналитики.

2 сентября 2024 года в Индии МиГ-29 индийских воздушных сил упал во время ночного полета вблизи города Бармер в центральной части страны. Тогда пилоту также удалось катапультироваться, а причиной аварии назвали "критическая техническая неисправность". Этот самолет модернизирован в РФ — МиГ-29UPG.

Defense Express писал, что Индия уже приближается к антирекорду 2020 года, когда было потеряно три МиГ-29. Тогда индийские воздушные силы потеряли два палубных МиГ-29К в феврале и ноябре, а также один МиГ-29UPG в мае. Всего с 1989 года Индия потеряла уже 25 МиГ-29 в результате авиакатастроф.

В апреле 2025 года Bloomberg писало, что Индия заключила соглашение с Францией на поставку 26 палубных истребителей Rafale, которые заменят устаревшие российские МиГ-29К, базирующиеся на авианосце INS Vikramaditya.