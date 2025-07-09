Мэру Кишинева Иону Чебану запретили въезд в Румынию и всю Шенгенскую зону на пять лет, сообщает газета Ziarul de Gardă со ссылкой на источники.

Отмечается, что румынские власти подозревают, что лидер молдавской партии Национальная альтернатива (MAN) «представляет риск для национальной безопасности страны».

Ион Чебан дебютировал в политике с левоцентристской Партией коммунистов Молдовы (ПКРМ), партией, известной своей приверженностью к сближению с Россией.

В 2011 году Чебан впервые стал членом молдавского парламента от ПКРМ. Вскоре он стал одним из лидеров протестов, организованных ПКРМ против «Альянса за европейскую интеграцию».

Через несколько месяцев Чебан объявил, что выходит из партии ПКРМ Владимира Воронина и присоединяется к партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона, но от идеи «уничтожения Альянса за европейскую интеграцию» он не отказался.

Вскоре Чебан стал секретарем по идеологии ПСРМ.

«Он настоящий идеолог. Он был автором «Молдова только рядом с Россией», «Молдова только в Евразийском союзе», «Молдавский язык — хозяин у себя дома», — так позже характеризовал Чебана Додон.

В 2014 году Чебан был одним из сторонников непризнанного референдума о независимости Гагаузии и присоединения к так называемому Таможенному союзу Россия-Беларусь-Казахстан.

Через два года после первого избрания мэром Кишинева в 2018 году при поддержке ПСРМ Ион Чебан объявил с трибуны мэрии, что выходит из рядов социалистов и основывает Движение национальной альтернативы (РНА), которое, по его словам, «станет альтернативой действующей власти».

Во время своего второго срока Чебан изменил свою риторику, неожиданно став проевропейским. При этом в документе, разработанном США в 2022 году, возглавляемая им партия была включена в перечень субъектов, через которые Россия в лице агента ФСБ Юрия Гудилина будет пытаться влиять на политическую ситуацию в Молдове.