В Эстонии суд отправил в тюрьму двух граждан Молдовы за поджог ресторана Slava Ukraina по заказу ГРУ РФ

В среду, 2 июля, Харьюский уездный суд (Эстония) признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана Slava Ukraina в Таллинне в январе 2025 года — а также в других преступлениях, сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

По версии следствия, заказ на поджог получили двое граждан Молдовы — Иван Кихаял (1992 г. р.) и его полный тезка Иван Кихаял (1987 г. р.) — от спецслужб страны-агрессора РФ.

«Младшего обвинили в шпионаже и осуществлении диверсионных атак в интересах Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). Старшего — только в порче чужого имущества. По версии следствия, младшему было поручено совершить поджоги, организованные в рамках гибридной войны России против Эстонии и ее союзников», — сообщает ERR.

Следствием установлено, что с 2023 года представители ГРУ РФ начали систематическую подготовку и организацию провокаций и диверсий на территории стран Балтии — чтобы попытаться «дестабилизировать внутреннюю ситуацию, вызвать страх в обществе, нанести ущерб объектам с символическим значением и подорвать доверие к государству».

Одним из исполнителей стал младший Кихаял, который установил связь с представителями ГРУ не позднее июня 2024 года. В декабре 2024 года он получил от них задание поджечь магазин COOP в селе Осула в Вируском уезде страны. Для выполнения задания он привлек соучастника, который прибыл в Эстонию 17 декабря. После неудачной попытки подельника, Кихаял лично совершил поджог 17 января 2025 года, зафиксировав свои действия на видео — за что и получил $1975 на криптокошелек.

Вскоре он получил новое задание от кураторов из Москвы — поджечь ресторан Slava Ukraina в Таллинне. Как считают в Госпрокуратуре Эстонии, этот объект был выбран неслучайно — название ресторана и его открытая проукраинская позиция делали его важной символической мишенью в контексте полномасштабного российского вторжения на территорию Украины,

Для этой операции он привлек своего тезку — Ивана Кихаяла 1987 года рождения, который проживал в Польше. С 27 по 29 января они, прибыв в Таллинн на автомобиле с литовскими номерами, провели разведку на месте, а в ночь на 31 января 2025 года совершили поджог.

Кихаял-старший разбил окно в здании, разлил канистру с горючим и поджег здание. Младший снимал все на видео. Уже 2 февраля видео поджога появилось на YouTube, что указывает на пропагандистскую составляющую операции — должно было вызвать резонанс и запугать как жителей Эстонии, так и русскоязычное население страны, сообщили в Госпрокуратуре.

Обоих фигурантов удалось задержать в Италии 12 февраля — через 12 дней после поджога. Они пошли на сделку со следствием, а Харьюский уездный суд 2 июля утвердил наказание. Младшего Кихаяла приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а старший получил шесть месяцев тюрьмы и уже в августе 2025 года может выйти на свободу.