Меркель решила закрыть страницу в Facebook Сегодня, 20:14 433 Цей матеріал також доступний українською EPA За страницей Меркель в Facebook следят 2,5 млн пользователей EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель решила закрыть свою страницу в социальной сети Facebook.

Об этом немецкий лидер сообщила в видео на странице в Facebook, которая пока не закрыта.

В обращении Меркель объяснила свой шаг тем, что уже не возглавляет Христианско-демократический союз.

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Меркель отметила, что за ее работой на посту канцлера можно будет и дальше следить на официальной странице правительства в Facebook и в Instagram.

"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Меркель.

За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.