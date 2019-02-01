Меркель решила закрыть страницу в Facebook
Канцлер Германии Ангела Меркель решила закрыть свою страницу в социальной сети Facebook.
Об этом немецкий лидер сообщила в видео на странице в Facebook, которая пока не закрыта.
В обращении Меркель объяснила свой шаг тем, что уже не возглавляет Христианско-демократический союз.
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Меркель отметила, что за ее работой на посту канцлера можно будет и дальше следить на официальной странице правительства в Facebook и в Instagram.
"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Меркель.
За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.