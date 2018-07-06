Меркель и Роухани обсудили ядерную программу Ирана

Роухани отметил, что предложения ЕС его разочаровали

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив ядерную программу Ирана.

Лидеры Германии и Ирана говорили о предложениях Франции, Германии и Великобритании по сохранению ядерной сделки с Ираном, передает сайт президента.

Роухани разочарованно отметил, что в предложениях Евросоюза "не хватает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества".

В свою очередь Меркель сообщила о необходимости продолжить обсуждение предложений ЕС по сохранению сделки.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.