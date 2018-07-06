Меркель и Роухани обсудили ядерную программу Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив ядерную программу Ирана.
Лидеры Германии и Ирана говорили о предложениях Франции, Германии и Великобритании по сохранению ядерной сделки с Ираном, передает сайт президента.
Роухани разочарованно отметил, что в предложениях Евросоюза "не хватает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества".
В свою очередь Меркель сообщила о необходимости продолжить обсуждение предложений ЕС по сохранению сделки.
Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.
Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.
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