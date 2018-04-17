Сенатор Маккейн перенес еще одну операцию

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию на кишечнике.

Операция была связана с заболеванием дивертикулит, передает личный сайт политика.

Сообщается, что сенатор находится в стабильном состоянии.

"В воскресенье сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе, штат Аризона, и перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Он в стабильном состоянии", - сообщили на сайте политика.

Ранее Маккейн был госпитализирован для лечения побочных эффектов, вызванных терапией против рака.

Напомним, у Маккейна диагностирована опухоль мозга.

В начале сентября 2017 года сенатор рассказал, что у него позитивный прогноз о лечении опухоли мозги, однако вскоре отметил, что врачи дают ему "очень плохой прогноз".