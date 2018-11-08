В баре Калифорнии произошла массовая стрельба, есть раненые

В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния (США) в баре Borderline Bar & Grill произошла массовая стрельба.
Как сообщает CNN, правоохранители оцепили район и призвали держаться подальше от места инцидента.
Сообщается о нескольких раненых, однако точное количество пострадавших пока не называется.
О погибших также не сообщается.
В полиции подтвердили факт стрельбы, однако пока отказались предоставить дополнительную информацию.
На месте работают медики. В Сети также появилось видео, на котором оказывают помощь пострадавшим.
Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw— christina heller (@CHellerTVNews) 8 ноября 2018 г.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования