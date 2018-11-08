08 ноября 2018, четверг

В баре Калифорнии произошла массовая стрельба, есть раненые

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Точное количество раненых не называется
Фото: @ABC7

Точное количество раненых не называется

В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния (США) в баре Borderline Bar & Grill произошла массовая стрельба.

Как сообщает CNN, правоохранители оцепили район и призвали держаться подальше от места инцидента.

Сообщается о нескольких раненых, однако точное количество пострадавших пока не называется.

О погибших также не сообщается.

В полиции подтвердили факт стрельбы, однако пока отказались предоставить дополнительную информацию.

На месте работают медики. В Сети также появилось видео, на котором оказывают помощь пострадавшим.

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