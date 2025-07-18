Цукерберг и топ-менеджеры Meta договорились с инвесторами по делу на $8 млрд о нарушении конфиденциальности

18 июля, 00:04
Стороны не стали раскрывать подробности сделки, а адвокаты Цукерберга и других топ-менеджеров Meta Platforms не обращались в суд штата Делавэр (Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Стороны не стали раскрывать подробности сделки, а адвокаты Цукерберга и других топ-менеджеров Meta Platforms не обращались в суд штата Делавэр (Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Инвесторы компании Meta Platforms и ее гендиректор, миллиардер Марк Цукерберг договорились о прекращении судебного разбирательства на сумму в $8 млрд по делу о нарушении конфиденциальности соцсети Facebook.

Об этом 17 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо адвоката инвесторов представителям суда штата Делавэр.

Стороны не стали раскрывать подробности соглашения, а адвокаты Цукерберга и других топ-менеджеров Meta Platforms не обращались к судье Кэтлин Маккормик из данного суда.

Соответсвенно, она отложила судебное разбирательство, которое должно было перейти во второй день — и поздравила обе стороны с соглашением.

Адвокат истцов Сэм Клосик сказал Reuters, что соглашение было достигнуто очень быстро, а адвокат ответчиков отказался от комментариев.

Как напоминает издание, дело началось еще в 2018 году, после того как выяснилось, что данные миллионов пользователей Facebook были доступны Cambridge Analytica ныне несуществующей политической консалтинговой фирме, которая работала на победную кампанию Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году.

Акционеры требовали, чтобы Цукерберг и другие ответчики возместили компании более $8 млрд в виде штрафов и других расходов, которые Meta пришлось заплатить — после того, как скандал с Cambridge Analytica стал достоянием общественности, включая рекордный штраф в $5 млрд. Именно столько денег пришлось уплатить компании согласно постановлению Федеральной торговой комиссии в 2019 году.

Кроме Цукерберга, ответчиками по делу проходили экс-главный операционный директор Шерил Сандберг, венчурный инвестор и член совета директоров Марк Андрессен, а также бывшие члены совета директоров Питер Тиль, соучредитель Palantir Technologies (PLTR.O), и соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс.

В иске также утверждалось, что Цукерберг и Сандберг «сознательно управляли» соцсетью Facebook как «незаконной операцией по сбору данных».

Благодаря соглашению Цукерберг и другие ответчики избежали необходимости отвечать на вопросы под присягой. При этом в ходе разбирательства было установлено, что Сандберг удаляла, по всей вероятности, свои самые конфиденциальные электронные письма. Такое положение вещей крайне затруднило бы ей возможность изложить свою версию событий в суде, подытожило Reuters.

14 апреля в США начался антимонопольный судебный процесс против Meta Platforms Марка Цукерберга.

Представители Федеральной торговой комиссии США (FTC) в деле, которое начали еще во времена первого срока президента Дональда Трампа, обвиняет Meta в попытке устранить новых конкурентов (через покупку Instagram и WhatsApp), которые могли угрожать статусу Facebook как основной платформы для общения пользователей с друзьями и семьей.

Окружной судья США Джеймс Боасберг в своем постановлении в ноябре 2024 года заявил, что у FTC достаточно доказательств, чтобы продвигать это дело.

Как считают эксперты, дело может завершиться тем, что Meta заставят продать Instagram и WhatsApp или провести реструктуризацию. Однако FTC еще придется доказать в суде, что такие меры, как принуждение Meta к продаже данных соцсетей, приведут к восстановлению конкуренции.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Facebook Meta Марк Цукерберг Netflix

