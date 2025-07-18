Цукерберг и топ-менеджеры Meta договорились с инвесторами по делу на $8 млрд о нарушении конфиденциальности

Стороны не стали раскрывать подробности сделки, а адвокаты Цукерберга и других топ-менеджеров Meta Platforms не обращались в суд штата Делавэр (Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Инвесторы компании Meta Platforms и ее гендиректор, миллиардер Марк Цукерберг договорились о прекращении судебного разбирательства на сумму в $8 м лрд по делу о нарушении конфиденциальности соцсети Facebook.

Об этом 17 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо адвоката инвесторов представителям суда штата Делавэр.

Стороны не стали раскрывать подробности соглашения, а адвокаты Цукерберга и других топ-менеджеров Meta Platforms не обращались к судье Кэтлин Маккормик из данного суда.

Соответсвенно, она отложила судебное разбирательство, которое должно было перейти во второй день — и поздравила обе стороны с соглашением.

Адвокат истцов Сэм Клосик сказал Reuters, что соглашение было достигнуто очень быстро, а адвокат ответчиков отказался от комментариев.

Как напоминает издание, дело началось еще в 2018 году, после того как выяснилось, что данные миллионов пользователей Facebook были доступны Cambridge Analytica — ныне несуществующей политической консалтинговой фирме, которая работала на победную кампанию Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году.

Акционеры требовали, чтобы Цукерберг и другие ответчики возместили компании более $8 млрд в виде штрафов и других расходов, которые Meta пришлось заплатить — после того, как скандал с Cambridge Analytica стал достоянием общественности, включая рекордный штраф в $5 млрд. Именно столько денег пришлось уплатить компании согласно постановлению Федеральной торговой комиссии в 2019 году.

Кроме Цукерберга, ответчиками по делу проходили экс-главный операционный директор Шерил Сандберг, венчурный инвестор и член совета директоров Марк Андрессен, а также бывшие члены совета директоров Питер Тиль, соучредитель Palantir Technologies (PLTR.O), и соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс.

В иске также утверждалось, что Цукерберг и Сандберг «сознательно управляли» соцсетью Facebook как «незаконной операцией по сбору данных».

Благодаря соглашению Цукерберг и другие ответчики избежали необходимости отвечать на вопросы под присягой. При этом в ходе разбирательства было установлено, что Сандберг удаляла, по всей вероятности, свои самые конфиденциальные электронные письма. Такое положение вещей крайне затруднило бы ей возможность изложить свою версию событий в суде, подытожило Reuters.

14 апреля в США начался антимонопольный судебный процесс против Meta Platforms Марка Цукерберга.

Представители Федеральной торговой комиссии США (FTC) в деле, которое начали еще во времена первого срока президента Дональда Трампа, обвиняет Meta в попытке устранить новых конкурентов (через покупку Instagram и WhatsApp), которые могли угрожать статусу Facebook как основной платформы для общения пользователей с друзьями и семьей.

Окружной судья США Джеймс Боасберг в своем постановлении в ноябре 2024 года заявил, что у FTC достаточно доказательств, чтобы продвигать это дело.

Как считают эксперты, дело может завершиться тем, что Meta заставят продать Instagram и WhatsApp или провести реструктуризацию. Однако FTC еще придется доказать в суде, что такие меры, как принуждение Meta к продаже данных соцсетей, приведут к восстановлению конкуренции.