Инвесторы Meta хотят отсудить у Цукерберга и топ-менеджеров $8 млрд по делу о нарушении конфиденциальности

14 июля, 23:13
Акционеры требуют, чтобы Цукерберг и другие ответчики возместили компании более $8 млрд в виде штрафов и других расходов (Фото: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Гендиректор компании Meta Марк Цукерберг выступит как главный свидетель в судебном процессе на сумму $8 млрд — ему вменяют управление соцсетью Facebook как незаконным предприятием.

Об этом 14 июля сообщает агентство Reuters.

Как пишет издание, акционеры Meta Platforms, материнской компании Facebook, Instagram и WhatsApp, подали в суд на Цукерберга и других нынешних и бывших ее руководителей. По мнению истцов, те постоянно нарушали соглашение 2012 года между Facebook и Федеральной торговой комиссией США о защите данных пользователей.

Reuters напоминает, что дело началось еще в 2018 году, после того как выяснилось, что данные миллионов пользователей Facebook были доступны Cambridge Analytica ныне несуществующей политической консалтинговой фирме, которая работала на победную кампанию Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году.

Акционеры требуют, чтобы Цукерберг и другие ответчики возместили компании более $8 млрд в виде штрафов и других расходов, которые Meta пришлось заплатить — после того, как скандал с Cambridge Analytica стал достоянием общественности, включая рекордный штраф в $5 млрд. Именно столько денег пришлось уплатить компании согласно постановлению Федеральной торговой комиссии в 2019 году.

Кроме Цукерберга, ответчиками по делу проходит экс-главный операционный директор Шерил Сандберг, венчурный инвестор и член совета директоров Марк Андрессен, а также бывшие члены совета директоров Питер Тиль, соучредитель Palantir Technologies (PLTR.O), и соучредитель Netflix. Рид Хастингс.

Цукерберг и другие ответчики, которые отказались от комментариев Reuters, ранее отвергали обвинения истцов как «крайне преувеличенные». Представители компании Meta, которая не является ответчиком, также отказались от комментариев.

14 апреля в США начался антимонопольный судебный процесс против Meta Platforms Марка Цукерберга.

Представители Федеральной торговой комиссии США (FTC) в деле, которое начали еще во времена первого срока президента Дональда Трампа, обвиняет Meta в попытке устранить новых конкурентов (через покупку Instagram и WhatsApp), которые могли угрожать статусу Facebook как основной платформы для общения пользователей с друзьями и семьей.

Окружной судья США Джеймс Боасберг в своем постановлении в ноябре 2024 года заявил, что у FTC достаточно доказательств, чтобы продвигать это дело.

Как считают эксперты, дело может завершиться тем, что Meta заставят продать Instagram и WhatsApp или провести реструктуризацию. Однако FTC еще придется доказать в суде, что такие меры, как принуждение Meta к продаже данных соцсетей, приведут к восстановлению конкуренции.

Редактор: Дмитрий Видоменко

