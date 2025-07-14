Инвесторы Meta хотят отсудить у Цукерберга и топ-менеджеров $8 млрд по делу о нарушении конфиденциальности

Акционеры требуют, чтобы Цукерберг и другие ответчики возместили компании более $8 млрд в виде штрафов и других расходов (Фото: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Г ендиректор компании Meta Марк Цукерберг выступит как главный свидетель в судебном процессе на сумму $8 млрд — ему вменяют управление соцсетью Facebook как незаконным предприятием.

Об этом 14 июля сообщает агентство Reuters.

Как пишет издание, акционеры Meta Platforms, материнской компании Facebook, Instagram и WhatsApp, подали в суд на Цукерберга и других нынешних и бывших ее руководителей. По мнению истцов, те постоянно нарушали соглашение 2012 года между Facebook и Федеральной торговой комиссией США о защите данных пользователей.

Реклама

Reuters напоминает, что дело началось еще в 2018 году, после того как выяснилось, что данные миллионов пользователей Facebook были доступны Cambridge Analytica — ныне несуществующей политической консалтинговой фирме, которая работала на победную кампанию Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году.

Акционеры требуют, чтобы Цукерберг и другие ответчики возместили компании более $8 млрд в виде штрафов и других расходов, которые Meta пришлось заплатить — после того, как скандал с Cambridge Analytica стал достоянием общественности, включая рекордный штраф в $5 млрд. Именно столько денег пришлось уплатить компании согласно постановлению Федеральной торговой комиссии в 2019 году.

Кроме Цукерберга, ответчиками по делу проходит экс-главный операционный директор Шерил Сандберг, венчурный инвестор и член совета директоров Марк Андрессен, а также бывшие члены совета директоров Питер Тиль, соучредитель Palantir Technologies (PLTR.O), и соучредитель Netflix. Рид Хастингс.

Цукерберг и другие ответчики, которые отказались от комментариев Reuters, ранее отвергали обвинения истцов как «крайне преувеличенные». Представители компании Meta, которая не является ответчиком, также отказались от комментариев.

14 апреля в США начался антимонопольный судебный процесс против Meta Platforms Марка Цукерберга.

Представители Федеральной торговой комиссии США (FTC) в деле, которое начали еще во времена первого срока президента Дональда Трампа, обвиняет Meta в попытке устранить новых конкурентов (через покупку Instagram и WhatsApp), которые могли угрожать статусу Facebook как основной платформы для общения пользователей с друзьями и семьей.

Окружной судья США Джеймс Боасберг в своем постановлении в ноябре 2024 года заявил, что у FTC достаточно доказательств, чтобы продвигать это дело.

Как считают эксперты, дело может завершиться тем, что Meta заставят продать Instagram и WhatsApp или провести реструктуризацию. Однако FTC еще придется доказать в суде, что такие меры, как принуждение Meta к продаже данных соцсетей, приведут к восстановлению конкуренции.