Манафорт призвал судью отклонить обвинения против него

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт призвал федерального судью отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании, пишет Bloomberg.

Манафорт борется с двумя обвинениями, предъявленными специальным советником ФБР Робертом Мюллером в федеральных судах штатов Вашингтон и Вирджиния. Политтехнолог обратился с требованием отклонить обвинения, которые рассматривает федеральный суд Вашингтона.

Его защитники ранее убеждали, что Мюллер превысил свои полномочия, поскольку был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

Сейчас адвокаты Манафорта убеждают, что прокуроры Мюллера якобы не только превысили полномочия, но и неправомерно выступили перед большим жюри (коллегия присяжных заседателей), которое обвинило Манафорта.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

Новые обвинения против Манафорта были обнародованы после того, как его деловой партнер Рик Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и заговоре против США в деле о вероятном вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту и Рику Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя оффшорные счета, заработал более 3 млн долларов.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.