Помощник Манафорта Гейтс признал себя виновным в деле о вмешательстве России в выборы США

Бывший советник избирательного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.

Гейтс проходит как подозреваемый в деле о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, которое расследуется офисом специального прокурора Роберта Мюллера, передает Reuters.

В рамках этого дела Гейтсу грозит до шести лет тюрьмы. Однако прокуроры заявили, что после признания вины Гейтс может выиграть сокращение срока наказания в зависимости от степени его сотрудничества со спецпрокурором.

В другом деле, где Гейтса обвиняют в отмывании денег и банковском мошенничестве, ему грозит лишение свободы на десятилетия.

В свою очередь бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт продолжает настаивать на своей невиновности по всем обвинениям, передает AP.

Манафорт в своем заявлении говорит, что "надеялся и ожидал", что у Гейтса хватит "силы" продолжать судебное разбирательство. По его словам, Гейтс решил признать себя виновным по "причинам, которые еще не были озвучены".

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику Ричарду Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" более 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя офшорные счета, заработал более 3 млн долларов.