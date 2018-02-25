Манафорт попросил отпустить его из-под ареста на похороны тестя

Экс-политтехнолог Партии регионов и бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил у суда разрешение на освобождение из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении в федеральном суде в Вашингтоне Манафорт сказал, что его тесть умер в субботу, 24 февраля, и что он хотел бы отправиться из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участия в похоронах.

С такой просьбой он обратился на следующий день после того, как Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Теперь Гейтс сотрудничает со специальным советником Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Манафорт в своем заявлении говорит, что "надеялся и ожидал", что у Гейтса хватит "силы" продолжать судебное разбирательство. По его словам, Гейтс решил признать себя виновным по "причинам, которые еще не были озвучены".

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику Ричарду Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" более 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя офшорные счета, заработал более 3 млн долларов.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.