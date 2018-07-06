06 июля 2018, пятница

Макрон решил приехать в Россию на ЧМ-2018

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Эммануэль Макрон поддержит сборную Франции в полуфинале

Эммануэль Макрон поддержит сборную Франции в полуфинале

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит во вторник, 10 июля, матч сборной Франции на Чемпионате мира по футболу-2018, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон отправится в Россию, чтобы поддержать сборную Франции, которая пробилась в полуфинал после победы над Уругваем со счетом 2:0.

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Согласно информации BFM TV, это будет однодневная поездка без политических встреч.

Сам президент в своем Twitter поздравил сборную Франции с победой: "Увидимся во вторник!"

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге пообещал посетить Россию во время Чемпионата мира по футболу, если сборная Франции выйдет в полуфинал.

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