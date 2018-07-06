Макрон решил приехать в Россию на ЧМ-2018

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит во вторник, 10 июля, матч сборной Франции на Чемпионате мира по футболу-2018, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон отправится в Россию, чтобы поддержать сборную Франции, которая пробилась в полуфинал после победы над Уругваем со счетом 2:0.

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Согласно информации BFM TV, это будет однодневная поездка без политических встреч.

Сам президент в своем Twitter поздравил сборную Франции с победой: "Увидимся во вторник!"

Merci à tous les jeunes sportifs qui sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee ! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi ! pic.twitter.com/p3L2IANgoH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 липня 2018 р.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге пообещал посетить Россию во время Чемпионата мира по футболу, если сборная Франции выйдет в полуфинал.