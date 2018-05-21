Мадуро выиграл президентские выборы в Венесуэле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мадуро остается на своем посту

Мадуро остается на своем посту

Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщает, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

Об этом передает Reuters.

Николас Мадуро получил 5,8 миллионов голосов, в то время как его ближайший конкурент Энри Фалькон - 1,8 миллиона голосов.

Явка на выборах составила 46%.

Напомним, участие в выборах принимали действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччо.

Самая крупная оппозиционная сила страны Круглый стол демократического единства решила не выдвигать своего кандидата и призвала игнорировать выборы.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове