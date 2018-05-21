Мадуро выиграл президентские выборы в Венесуэле

Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщает, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

Об этом передает Reuters.

Николас Мадуро получил 5,8 миллионов голосов, в то время как его ближайший конкурент Энри Фалькон - 1,8 миллиона голосов.

Явка на выборах составила 46%.

Напомним, участие в выборах принимали действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччо.

Самая крупная оппозиционная сила страны Круглый стол демократического единства решила не выдвигать своего кандидата и призвала игнорировать выборы.