Сегодня в Венесуэле пройдут президентские выборы

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

В воскресенье, 20 мая, в Венесуэле пройдут досрочные президентские выборы.

Новый президент будет руководить страной шесть лет, передает Reuters.

В бюллетенях будут фамилии четырех кандидатов: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Самая крупная оппозиционная сила страны Круглый стол демократического единства решила не выдвигать своего кандидата и призвала игнорировать выборы.

Ранее сообщалось, что сотрудники подконтрольных режиму Николаса Мадуро спецслужбы Венесуэлы увезли в неизвестном направлении двух лидеров оппозиционного движения Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесма. Позже в сети появились видео похищения оппозиционеров.

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