Львовянина оштрафовали за пластиковые окна

Власти Львова 27 марта рассмотрели протоколы и назначили наказание в отношении владельцев квартир, которые установили пластиковые окна и перепланировку исторических зданий.

Соответствующие решение приняла административная комиссия Львовского горсовета, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, комиссия рассмотрела 19 протоколов о незаконных действиях физических лиц на объектах культурного наследия Львова в центральной части города, в частности по ул. Братьев Рогатинцев, ул. Галицкой, ул. Печатной, ул. Валовой, ул. Армянской.

Сейчас 18 протоколов отправлено на доработку. Однако в отношении собственника помещения на ул. Русской, который установил пластиковые окна, наложен штраф в размере 1700 грн (самый большой штраф в данном случае составляет 170 тыс. гривен).

"Ведь люди, когда проводят какие-то работы в таких домах, даже не осознают, когда натолкнуться на ценные элементы. Поэтому, нарушитель, на которого будет наложен штраф, должен вернуть памятник к автентичному виду", - рассказала член комиссии Лилия Онищенко.

Ранее сообщалось, что Минрегион предложил ограничить высотность новых застроек.