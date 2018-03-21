Минрегион предложил ограничить высотность новых строек

В Минрегионе показали макет, что дадут введенные "голубые линии" для застроек

Министерство регионального развития предлагает обновить государственные строительные нормы и ввести так называемые голубые линии для ограничения высотности застройки в населенных пунктах.

Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, такое ограничение "решит проблемы хаотичной застройки по высотности и будет способствовать гармонизации городского пространства".

Он пояснил, что действующие нормы устанавливают ограничения только для существующих и проектируемых улиц и дорог.

"Это так называемые «красные линии», обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц и т.д., а также« линии регулирования застройки - расположение зданий. Ограничение высотности у нас отсутствует", - добавил он.

Он прогнозирует, что обновленный проект Государственных строительных норм Украины удастся утвердить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что власти Киева разрабатывает План постоянной городской мобильности и, нацеленный на превращение столицы в город, где в приоритете пешеходы, и осовременивания общественного транспорта.