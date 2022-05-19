Планы диктатора. Лукашенко заявил, что хочет до конца года разработать ракету типа Искандер

19 мая, 14:50
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Лукашенко хочет до конца года разработать ракету типа Искандер (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Лукашенко хочет до конца года разработать ракету типа Искандер (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что хочет до конца года произвести ракету типа Искандер.

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По словам Лукашенко, «проблему ракетостроения» он обсуждал с российским диктатором Путиным.

«Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем», — сказал он.

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Диктатор заявил, что Беларусь «значительно продвинулась"в этом вопросе, но с россиянами быстрее создаст «нормальную ракету».

https://www.youtube.com/watch?v=jEd--jl4ld8&t=15s

«Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа Искандер. Очень хорошее оружие», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Александр Лукашенко Искандер Война России против Украины

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