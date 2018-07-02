03 июля 2018, вторник

Лукашенко: Беларусь за свою независимость уже переплатила

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Об этом Лукашенко заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости (празднуется 3 июля).

"За свою независимость мы уже переплатили…Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", -  цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко добавил, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком:

"Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь", - подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко допустил потерю Беларусью независимости и вхождения в состав "какого-то государства" в случае развития наихудшего сценария.

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