23 июня 2018, суббота

Лукашенко предупредил Беларусь: Не выдержим - придется идти в состав какого-то государства

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Александра Лукашенко заявил, что Беларусь находится

Александра Лукашенко заявил, что Беларусь находится "на фронте"

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил потерю независимости и вхождение в состав "какого-то государства" в случае  наихудшего сценария в сельском хозяйстве в стране.

Об этом он заявил 22 июня во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области.

"Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку – наметили это сделать и это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения – смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся - значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал он.

При этом Лукашенко умолчал, в состав какого государства может войти Беларусь.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что мир возвращается в период холодной войны и даже больше - "ледяной войны".

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