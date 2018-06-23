Лукашенко предупредил Беларусь: Не выдержим - придется идти в состав какого-то государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил потерю независимости и вхождение в состав "какого-то государства" в случае наихудшего сценария в сельском хозяйстве в стране.

Об этом он заявил 22 июня во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области.

"Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку – наметили это сделать и это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения – смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся - значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал он.

При этом Лукашенко умолчал, в состав какого государства может войти Беларусь.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что мир возвращается в период холодной войны и даже больше - "ледяной войны".