Авиакомпания Lufthansa отменяет более 800 рейсов, запланированных на вторник, 10 апреля, сообщает DW.

Lufthansa вынуждена отменить около половины из запланированных 1600 рейсов из-за забастовки немецкого профсоюза Verdi, который требует повышения заработной платы для рабочих на 6%. Забастовка затронет работу наземного персонала в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Кельна и Бремена.

Из-за этого пострадают около 90 тысяч пассажиров авиакомпании. Все, кто забронировал рейс из/через Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, могут бесплатно перебронировать его на протяжении следующих семи дней. 11 апреля авиакомпания планирует выполнять рейсы в соответствии с расписанием.

Директор по персоналу Lufthansa Беттина Фолькенс раскритиковала забастовку, отметив, что авиакомпания не является стороной в этом тарифном споре.

Напомним, что забастовки железнодорожников и работников авиакомпании Air France парализовали транспортную систему во Франции.