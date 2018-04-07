Air France отменила треть рейсов из-за забастовки во Франции

Французская авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, сообщает AP.

Забастовка 7 апреля, уже пятая по счету с февраля, повлияла на внутренние и международные рейсы. Air France предлагает пассажирам, чьи рейсы отменили, бесплатно поменять билеты.

Профсоюзы требуют повысить зарплаты сотрудникам Air France на 6%, так как уровень выплат не менялся годами. Они обещают еще больше забастовок в апреле. Авиакомпания, в свою очередь, готова пойти лишь на 1-процентное повышение. При этом из-за забастовок Air France теряет миллионы евро в день.

Забастовка сотрудников Air France. Фото: EPA



Забастовка сотрудников авиакомпании совпала смасштабными забастовками железнодорожников во Франции. Кроме того, 3 апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц.

Утром 3 апреля, когда началась забастовка, на въезде в Париж были 320-километровые заторы. На вокзалах во Франции толпятся пассажиры, пытающиеся сесть в те немногие электрички, которые еще курсируют.