Река Гуадалупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений (Фото: Patrick Keely/via REUTERS)

В центральной части американского штата Техас проливные дожди 4 июля вызвали сильные наводнения, в результате чего погибли минимум 24 человека, спасатели продолжают поиски 20 пропавших без вести детей, пишет телеканал CNN .

В ходе поисковых работ удалось спасти и эвакуировать 237 человек, многих из них вывезли на вертолете, сообщал губернатор Грег Эбботт.

Фото: Patrick Keely/via REUTERS

Фото: ABC Affiliate KSAT via REUTERS

Пропавшими без вести считаются, в частности, около 20 девочек, которые во время наводнения находились в христианском лагере Мистик, расположенном недалеко от реки Гуадалупе. По данным Национальной метеорологической службы, река поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Реклама

Фото: Patrick Keely/via REUTERS

Президент Дональд Трамп на борту Air Force One 4 июля назвал наводнение в Техасе «ужасным» и пообещал федеральную поддержку.

Фото: Patrick Keely/via REUTERS

Фото: Patrick Keely/via REUTERS

«Это шокирует. Они пока не знают точно, сколько людей погибло, но, похоже, погибло несколько молодых людей», — сказал Трамп и добавил, что Белый дом работает с губернатором.

Фото: Howdy's Restaurant, Bar & Chill/via REUTERS

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз в 100 лет. Ожидается, что ливни продолжатся 5 июля.