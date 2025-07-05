В Техасе из-за рекордных ливней и наводнений погибли 24 человека, более 20 детей пропали без вести — фото

5 июля, 12:00
Река Гуадалупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений (Фото: Patrick Keely/via REUTERS)

Река Гуадалупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений (Фото: Patrick Keely/via REUTERS)

В центральной части американского штата Техас проливные дожди 4 июля вызвали сильные наводнения, в результате чего погибли минимум 24 человека, спасатели продолжают поиски 20 пропавших без вести детей, пишет телеканал CNN.

В ходе поисковых работ удалось спасти и эвакуировать 237 человек, многих из них вывезли на вертолете, сообщал губернатор Грег Эбботт.

Пропавшими без вести считаются, в частности, около 20 девочек, которые во время наводнения находились в христианском лагере Мистик, расположенном недалеко от реки Гуадалупе. По данным Национальной метеорологической службы, река поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Президент Дональд Трамп на борту Air Force One 4 июля назвал наводнение в Техасе «ужасным» и пообещал федеральную поддержку.

«Это шокирует. Они пока не знают точно, сколько людей погибло, но, похоже, погибло несколько молодых людей», — сказал Трамп и добавил, что Белый дом работает с губернатором.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз в 100 лет. Ожидается, что ливни продолжатся 5 июля.

Редактор: Юлия Рябовил

