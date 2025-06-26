Сильный дождь и грозы в Париже, Франция, 25 июня 2025 года (Фото: Marie-Laure Tirelle/via REUTERS)

Во Франции вечером 25 июня в результате мощного ливня и шторма погибли два человека, среди них — ребенок. В Париже вода затопила улицы и здания, было зафиксировано тысячи ударов молнии, сообщает The Telegraph .

Ливень, град и сильный ветер обрушились на страну после нескольких дней аномальной жары. Из-за шторма на юге Франции погиб 12-летний мальчик, на которого упало дерево. Также сообщается о гибели мужчины в возрасте 59 лет на северо-западе Франции.

В южно-западном департаменте Дордонь град размером с мяч для гольфа пробил крыши, повреждено десятки зданий.

В Париже пожарные сообщили минимум о 40 случаях падения деревьев. В Сети появились видео, на которых видно потопы и сильный ветер на улицах французской столицы.

Le Parisien пишет, что в результате непогоды 17 человек получили ранения. Примерно 110 тысяч домов остались без электричества, пишет газета. Также из-за наводнений были закрыты станции метро и нарушено движение поездов.

К полуночи 26 июня во Франции и соседней Бельгии было зафиксировано более 39 тысяч ударов молний.

Метеорологи сообщили, что ливни принесли лишь небольшое снижение температуры во Франции после аномальной жары в 40 градусов по Цельсию, которую снова прогнозируют в ближайшие дни.