Ливан остался без света из-за долгов перед энергетической компанией 17 августа, 07:30 Электричество было отключено в городе Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге (Фото:pexels.com/@lukas-rychvalsky/)

Ливан отключили от света из-за того, что две ТЭС перестали подавать электроэнергию из-за неуплаты долга в валюте.



Об этом сообщает Sky News.



Электричество было отключено в городе Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге. Долг перед энергетической компанией составляет около 83 млн долларов. Из этой суммы ливанская госкомпания Electricit du Liban выплатила оператору ТЭС Primesouth только 2 млн долларов.

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Без электроэнергии остались, в том числе больницы, государственные учреждения и международный аэропорт Бейрута. Кроме того, прекратили работу станции, перекачивающие питьевую воду в регионы Ливана. Две ТЭС суммарной мощностью 550 МВт — единственные источники электроэнергии, снабжающие Ливан.

В 2022 году подачу электроэнергии уже останавливали из-за конфликта вокруг электростанции в деревне Арамун под Бейрутом.