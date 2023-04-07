Израиль нанес удары по Ливану и сектору Газа после крупнейших ракетных обстрелов своей территории за 17 лет — что происходит 7 апреля, 09:05 Взрывы в секторе Газа в ночь на 7 апреля после израильских авиаударов (Фото:REUTERS/Ashraf Amra)

В ночь на пятницу, 7 апреля, Израиль нанес авиаудары по объектам в Ливане и секторе Газа — после того, как обвинил исламистское движение ХАМАС в самых массированных ракетных ударах по израильской территории за 17 лет.

Новый взрыв израильско-палестинского конфликта развивался за последние дни в несколько этапов.

Поводом для него мог стать рейд израильской полиции в иерусалимской мечети Аль-Акса 5 апреля, когда были арестованы сотни палестинцев, а по меньшей мере 14 ранены. В заявлении израильской полиции утверждалось, что подразделения сил безопасности были вынуждены войти в молитвенный зал на территории комплекса на Храмовой горе в Иерусалиме после того, как агрессивно настроенные люди в масках (с оружием, петардами и камнями) забаррикадировались в мечети после ночных молитв в Рамадан — нарушив соответствующие договоренности о запрете верующих оставаться в мечети на ночь. Рейд немедленно спровоцировал столкновения на Западном берегу реки Иордан и протесты в секторе Газа, напоминает The Guardian. Событие произошло во время священного для мусульман месяца Рамадан и накануне еврейского праздника Песах.

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6 апреля по северным районам Израиля был нанесен массированный ракетный обстрел с территории Ливана: было выпущено 34 ракет, большинство из них перехватила израильская ПВО, однако некоторые повлекли за собой пожар и ранение нескольких человек. Параллельно юг Израиля был обстрелян ракетами из сектора Газа. В этот день Исмаил Хания, лидер исламистской группировки ХАМАС, контролирующей палестинский сектор, находился в Ливане. Представитель ХАМАС Хазем Касем представил удары как месть за рейд и массовые аресты в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала атаку самым большим ракетным ударом со времен войны 2006 года на севере страны. Поздно вечером в Израиле срочно созвали заседание военно-политического кабинета, на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: «Ответ Израиля сегодняшней ночью и позже заставит наших врагов заплатить значительную цену».

"Ответ" был мгновенным: в ночь на 7 апреля израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа, а также по объектам в Ливане. Армия обороны Израиля заявила о поражении целей, «включая террористическую инфраструктуру, принадлежащую ХАМАС». В частности, утверждается, что удары были нанесены по туннелям и фабрикам по производству оружия, которые использует ХАМАС. Из-за ответных ракетных залпов из Газы в приграничных израильских городах снова зазвучали сирены воздушной тревоги. Агентство AFP сообщило о как минимум мере трех взрывах в регионе Тир на юге Ливана, несколько снарядов якобы упали близ лагеря палестинских беженцев. Близкий к Ирану и ливанской Хезболле телеканал Аль-Манар утверждает, что целями обстрела были три района на юге Ливана. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в «серьезной эскалации и вопиющей агрессии».

Миротворческие силы ООН на юге Ливана назвали ситуацию в регионе "чрезвычайно серьезной" и призвали все стороны к сдержанности. Новый виток конфликта напомнил о событиях 2021 года, когда столкновения в мечети Аль-Акса во время Рамадана стали одним из толчков к 11-дневной войне между Израилем и ХАМАС.



NV следит за событиями в секторе Газа, Израиле и Ливане

09:00 Ночные авиаудары Израиля по сектору Газа и их последствия — фоторепортаж Reuters



Фото: REUTERS/Ashraf Amra

Фото: REUTERS/Ashraf Amra

Фото: REUTERS/Ashraf Amra

Фото: REUTERS/Bashar Talib

Фото: REUTERS/Ashraf Amra

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

08:25 Ливанская Хезболла, вероятно, дала «зеленый свет» атакам ХАМАСа — ISW

Комментируя события вокруг Израиля, Институт изучения войны пишет, что руководство ливанской Хезболлы, скорее всего, заранее знало об атаках ХАМАСа с территории Ливана и, возможно, даже дало им «зеленый свет». Во время визита в Ливан 5 апреля глава ХАМАС Исмаил Хания встречался с руководителями Хезболлы, такими как Хасан Насралла, и боевиками ХАМАС - вероятно, для обсуждения и подготовки атак. Тот факт, что ХАМАС смог нанести второй ракетный удар через несколько часов после первого без препятствования со стороны Хезболлы, дополнительно указывает на то, что ливанские исламисты могли быть причастны к операции. Если бы ХАМАС действительно координировал действия с Насраллой, о планируемых атаках по Израилю, вероятно, знали бы также иранские лидеры.

08:15 США осудили удары по Израилю и признали право страны на защиту



На происходящее вокруг Израиля уже отреагировали несколько западных стран. В Госдепартаменте США заявили, что осуждают запуск ракет из сектора Газа и Ливана по территории Израиля. «Наша приверженность его [Израилю] безопасности непоколебима. Мы признаем за Израилем законное право защищаться от любых проявлений агрессии», — сказал Ведант Пател, заместитель председателя пресс-службы Госдепа США.

В МИД Германии, как и в ООН, призвали все стороны к сдержанности. «Особенно важно сейчас, во время праздников, не допустить дальнейшей эскалации», — заявили в ведомстве.