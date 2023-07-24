Президент Литвы выступил против ослабления антироссийских санкций в обмен на зерновую сделку
Науседа считает, что санкции нельзя ослаблять (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва выступает против того, чтобы ослабить санкции против РФ в обмен на продление зерновой сделки.
Об этом сообщает LRT.
«Мы считаем, что смягчать санкции против диктаторов абсолютно неправильно. Это позиция всех органов власти, на каком бы уровне ни происходили обсуждения», — заявил президент.
17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Перед этим появлялась информация, что оккупанты могут пойти на продление соглашения в случае ослабления санкций.
Несколько ночей подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.
Зеленский говорил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.