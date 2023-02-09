Литва передаст Украине 36 зенитных комплексов для уничтожения беспилотников 9 февраля, 19:19 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов по противодействию беспилотникам.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он подчеркнул, что уже завершено обучение 15 инструкторов.

«Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и готовить украинских военных. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам», — заявил он.

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Министр обороны Алексей Резников, также принимавший участие в мероприятии, добавил, что Литва подготовила инструкторов, которые согласились на территории Украины научить украинских военных.

«Хочу отметить важность того, что литовская сторона готовит не просто операторов ЗРК, а именно инструкторов, которые смогут потом научить наших военных. То есть, они тренируют тренеров. И это потом позволяет нам, чтобы наши украинские инструкторы, обученные в Литве, продолжали готовить наши экипажи уже здесь», — заявил он.