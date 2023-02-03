Абсолютный рекорд за один час. Литовцы пожертвовали для Украины более 1 млн евро на радары ПВО для Украины

3 февраля, 11:57
Поделиться:
В Литве собрали €5 миллионов, чтобы приобрести пять радаров для украинской системы ПВО (Фото:Андрюс Топинас/Twitter)

В Литве собрали €5 миллионов, чтобы приобрести пять радаров для украинской системы ПВО (Фото:Андрюс Топинас/Twitter)

В Литве во время сбора благотворительных взносов на радары ПВО для Украины один из благотворителей объявил специальную «счастливый час», чтобы поощрить людей жертвовать средства и таким образом закрыть минимальный план сбора.

Об этом сообщил координатор кампании Андрюс Тапинас в Twitter.

Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые примут участие в благотворительной кампании в течение одного часа – с 8 до 9 утра. За это время люди направили 1 006 000 евро, которые будут удвоены до 2 012 000 евро.

Видео дня

Тапинас назвал результат сбора взносов в течение часа «абсолютным рекордом».

«Наша нация стоит с Украиной до самого конца. К победе!», – написал он.

https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1621404456951611392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1621404456951611392%7Ctwgr%5E270fd4c2e720c0e1a8e8234682bfc9c287af14d6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2023%2F02%2F3%2F7155450%2F

Утром литовский телеведущий и общественный деятель писал, что на счету кампании сбора уже более 3 млн евро из запланированных пяти. На сегодняшний день на счетчике — уже 5,3 млн евро.

https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1621395831684227073?cxt=HHwWgoCzveO6rYAtAAAA

В ноябре жители Литвы собрали деньги на три морских дрона для Украины. Их назвали PEACE Дец, PEACE Да и PEACE Дюк.

https://www.youtube.com/embed/Ty7kTsdfYk4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Литва ПВО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X