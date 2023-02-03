Абсолютный рекорд за один час. Литовцы пожертвовали для Украины более 1 млн евро на радары ПВО для Украины 3 февраля, 11:57 В Литве собрали €5 миллионов, чтобы приобрести пять радаров для украинской системы ПВО (Фото:Андрюс Топинас/Twitter)

В Литве во время сбора благотворительных взносов на радары ПВО для Украины один из благотворителей объявил специальную «счастливый час», чтобы поощрить людей жертвовать средства и таким образом закрыть минимальный план сбора.

Об этом сообщил координатор кампании Андрюс Тапинас в Twitter.

Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые примут участие в благотворительной кампании в течение одного часа – с 8 до 9 утра. За это время люди направили 1 006 000 евро, которые будут удвоены до 2 012 000 евро.

Видео дня

Тапинас назвал результат сбора взносов в течение часа «абсолютным рекордом».

«Наша нация стоит с Украиной до самого конца. К победе!», – написал он.

Утром литовский телеведущий и общественный деятель писал, что на счету кампании сбора уже более 3 млн евро из запланированных пяти. На сегодняшний день на счетчике — уже 5,3 млн евро.

В ноябре жители Литвы собрали деньги на три морских дрона для Украины. Их назвали PEACE Дец, PEACE Да и PEACE Дюк.