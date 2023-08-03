Страны Балтии договорились синхронно отключиться от российской энергосистемы

3 августа, 04:17
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В мае 2022 года страны Балтии отказались от электроэнергии из РФ (Фото:REUTERS/Паскаль Россиньоль)

В мае 2022 года страны Балтии отказались от электроэнергии из РФ (Фото:REUTERS/Паскаль Россиньоль)

Литва, Латвия и Эстония договорились о синхронном отключении от российской энергосистемы в феврале 2025 года.

Министерство энергетики Литвы сообщило, что три оператора сетей стран Балтии Elering, AST и Litgrid заключили соглашение о подключении к европейской сети в феврале 2025 года.

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Летом 2024 года страны Балтии совместно выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами. Соглашение должны еще одобрить правительства трех стран.

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Литва, Латвия и Эстония работают в общей сети с Россией и Беларусью. С мая 2022 года страны Балтии не импортируют электроэнергию из РФ.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Литва Латвия Эстония Энергосистема

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