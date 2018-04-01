Литовские пограничники не пустили в страну тягач из России с радиоактивным грузом

Литовские пограничники не пустили на территорию страны грузовой автомобиль с российскими номерами, который пытался попасть из России через Беларусь в Германию с грузом использованного строительного радиоактивного материала.

Об этом сообщила Служба защиты госграницы Литвы.

Тягач, за рулем которого был 24-летний гражданин Беларуси, прибыл в литовский город Шальчининкай в субботу, 30 марта. При прохождении контроля обнаружилось, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 мкЗв/час. Допустимый фон составляет 0,2 мкЗв/час. Пограничники обнаружили источник излучения - изотоп радий-226. Сотрудники погранслужбы не дали тягачу проехать в Литву, вернув его в Беларусь.

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