Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России

В понедельник, 26 марта, Литва объявила о запрете въезда на территорию страны 44 гражданам России, однако фамилии оглашать не стали, передает DW.

Как сообщается, МВД страны внесло 21 фамилию в черный список российских чиновников и функционеров, принятый в рамках закона Магнитского, пополнив уже имеющиеся в списке 70 фамилий, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Еще 23 россиянам запрещено въезжать в Литву из соображений национальной безопасности, о чем сообщила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Напомним, 18 октября 2017 года, в Канаде начал действовать так называемый акт Магнитского, который предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама.

Ранее данный законопроект утвердила Нижняя палата парламента Канады (Палата общин), а затем и Сенат.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.