Исламское государство заявило об убийстве своего лидера — Reuters 30 ноября, 21:43 В ИГ заявили, что главарь террористов убит (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео Reuters)

Террористическая группировка Исламское государство подтвердила, что лидер боевиков Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши убит. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 30 ноября, со ссылкой на аудиосообщение представителя ИГ, опубликованное в Telegram.

Обновлено в 22:26. В США подтвердили смерть лидера ИГ в результате операции Свободной сирийской армии в мухафазе Даръа в октябре.

В ИГ утверждают, что лидер террористов был убит, «сражаясь с врагами Бога», не уточняя подробности. Новым лидером группировки стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курайши. Как пишет CNN, о нем мало что известно, но террористы называют его «опытным бойцом».



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Представитель Белого дома Джон Кирби приветствовал сообщение об убийстве лидера боевиков и заявил, что США «разбираются» с этим вопросом.



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«Это не означает, что с группой покончено, но на данный момент она является тенью себя прежней, они опустошены с точки зрения лидерства и способности проводить атаки», — считает автор книги об Исламском государстве Хассан Хассан.

Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши стал лидером ИГ в марте 2022 года, после того, как его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши в феврале погиб в результате операции американских военных. В Пентагоне заявили, что он активировал взрывное устройство, которое убило его, его супругу и двоих детей.