Военные США убили трех лидеров Исламского государства в Сирии 7 октября, 03:53 Американские военные (Фото:US Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS)

Вооруженные силы США убили трех высокопоставленных лидеров Исламского государства в ходе двух отдельных военных операций в Сирии. В частности, был применен редкий наземный рейд в части северо-востока, контролируемый сирийским режимом.

Об этом пишет AP со ссылкой на американских чиновников.

По словам официальных лиц, силы специальных операций США провели рейд вблизи села Камишлы, убив повстанца ИГ Раккана Вахида аль-Шаммана, ранив еще одного и захватив еще двоих.

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Позже в четверг США нанесли авиаудара на севере Сирии, убив Абу Ала, второго лидера Исламского государства в Сирии, и Абу Муада аль Кахтани, другого лидера ИГ.

Американский официальный представитель сказал, что небольшое количество американских военных находилось на месте возле Камишлы менее часа для проведения наземного рейда. США редко выполняют миссии на территории, которая находится под контролем президента Сирии Башара Асада.

В заявлении Центрального командования США говорится, что Аль-Шамман, как известно, способствовал контрабанде оружия и боевиков в поддержку операций ИГ.

Согласно заявлению, во время рейда ни один гражданский или военнослужащий США не погиб и не пострадал.

США продолжают иметь около 900 военнослужащих в Сирии, чтобы консультировать и помогать Сирийским демократическим силам в борьбе против группировки Исламское государство.