Личный оператор Путина уволился после съемки обращения о начале войны против Украины 4 мая, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Личный оператор Владимира Путина Илья Филатов уволился после съемки обращения диктатора о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 4 мая

В интервью изданию Проект он рассказал, что «достиг потолка в профессии».

Версию о том, что его увольнение как-то связано с войной, Филатов категорически отверг.

Видео дня

Его знакомые рассказали, что работа с Путиным требует постоянной изоляции. Находясь взаперти, многие начинают злоупотреблять алкоголем.

Филатов был одним из трех операторов, которые работали с кремлевским диктатором.

Журналисты Проекта выяснили, что в конце февраля многие чиновники связывали любые отставки с вторжением в Украину — настолько их шокировало обращение Путина. О принятом решении знали немногие, чиновники, пропаганда и крупный бизнес оказались к нему не готовы.

Издание рассказывает, что один из депутатов Госдумы, который обратился к Путину с просьбой о признании поддерживаемых боевиков на Донбассе, был шокирован, что его использовали для оправдания вторжения. Через несколько депутат был уже в совершенно другом настроении и рассказывал о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.