Ле Пен отказалась от прохождения психиатрической экспертизы

Во Франции лидер правопопулистской партии Национальное объединение Марин Ле Пен отказалась проходить психиатрическую экспертизу, которая ранее была назначена ей судом.

Об этом она написала у себя в Twitter.

"Этот режим действительно начинает пугать", - отметила Ле Пен назвав требование бредовым.

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 сентября 2018 г.

По ее словам, с ней обращаются как человеком "страдающим нарушениями на сексуальной почве".

C’est dans ce cadre, concernant des pédophiles ou des déviances sexuelles (!), que l’expertise psychiatrique est rendue obligatoire par les textes… MLP https://t.co/x2ub8XACHK — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 сентября 2018 г.

Ранее Суд обязал лидера французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о распространении фото, содержащих сцены насилия.

Речь идет об опубликованных в 2015 году в Twitter Ле Пен фотографиях, включая посмертное фото казненного террористами Исламского государства американского фотожурналиста Джеймса Фоули.