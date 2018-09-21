21 сентября 2018, пятница

Ле Пен отказалась от прохождения психиатрической экспертизы

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Решение суда о назначении психиатрической экспертизы Ле Пен назвала

Решение суда о назначении психиатрической экспертизы Ле Пен назвала "бредовым"

Во Франции лидер правопопулистской партии Национальное объединение Марин Ле Пен отказалась проходить психиатрическую экспертизу, которая ранее была назначена ей судом.

Об этом она написала у себя в Twitter.

"Этот режим действительно начинает пугать", - отметила Ле Пен назвав требование бредовым.

По ее словам, с ней обращаются как человеком "страдающим нарушениями на сексуальной почве".

Ранее Суд обязал лидера французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о распространении фото, содержащих сцены насилия.

Речь идет об опубликованных в 2015 году в Twitter Ле Пен фотографиях, включая посмертное фото казненного террористами Исламского государства американского фотожурналиста Джеймса Фоули.

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