20 сентября 2018, четверг

Марин Ле Пен обязали пройти психиатрическую экспертизу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

Суд обязал лидера французской партии Национальный союз Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о распространении фото, содержащих сцены насилия.

Как сообщает BBC, речь идет об опубликованных в 2015 году в Twitter Ле Пен фотографиях, включая посмертное фото казненного террористами Исламского государства американского фотожурналиста Джеймса Фоули.

Согласно решению суда, опубликованному Ле Пен в Twitter, судья хочет выяснить, страдает ли она психическим расстройством или "способна  понимать замечания и отвечать на вопросы".

Сама Ле Пен назвала решение суда "безумием" и отказалась проходить процедуру.

Напомним, что в 2015 году против Марин Ле Пен завели дело за публикацию у себя в Twitter фото трех жертв ИГИЛ в оранжевых костюмах пленников. На одной из фото был казнен американский журналист Джеймс Фоли. 

Расследование ведется по факту "распространения изображений, содержащих сцены насилия".

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове