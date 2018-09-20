Марин Ле Пен обязали пройти психиатрическую экспертизу

Суд обязал лидера французской партии Национальный союз Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о распространении фото, содержащих сцены насилия.

Как сообщает BBC, речь идет об опубликованных в 2015 году в Twitter Ле Пен фотографиях, включая посмертное фото казненного террористами Исламского государства американского фотожурналиста Джеймса Фоули.

Согласно решению суда, опубликованному Ле Пен в Twitter, судья хочет выяснить, страдает ли она психическим расстройством или "способна понимать замечания и отвечать на вопросы".

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 вересня 2018 р.

Сама Ле Пен назвала решение суда "безумием" и отказалась проходить процедуру.

Напомним, что в 2015 году против Марин Ле Пен завели дело за публикацию у себя в Twitter фото трех жертв ИГИЛ в оранжевых костюмах пленников. На одной из фото был казнен американский журналист Джеймс Фоли.

Расследование ведется по факту "распространения изображений, содержащих сцены насилия".