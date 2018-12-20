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Латвия обнародовала архивы КГБ

Сегодня, 21:05
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Карточки отсканированы и выложены на сайте архива

Фото: DELFI.lv

В четверг, 20 декабря, Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ в Латвийской СССР.

Как сообщает DELFI.lv, на сайте архива kgb.arhivi.lv выложены отсканированные документы КГБ, в том числе 10 612 карточек на агентов КГБ, людей, которые планировали выехать за пределы СССР, и потенциальных кандидатов для вербовки.

На сайте архива также можно ознакомиться с картотекой статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка) и картотекой "внештатных оперативных работников КГБ". Последние на общественных началах оказывали "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны".

Издание отмечает, что споры вокруг публикации архивных документов КГБ в Латвии шли на протяжении десятилетий. По имеющемся данным, часть архива, имеющая особую ценность, могли вывезти в Москву после развала СССР.

В Латвии приняли закон, согласно которому до конца года будут опубликованы в сети документы и дела агентов КГБ

Теги:   Архивы КГБ Латвия КГБ

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