В Латвии приняли закон, согласно которому до конца года будут опубликованы в сети документы и дела агентов КГБ

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил принятый 4 октября Сеймом Латвии законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности Латвийской ССР в сети до 31 декабря.
Об этом сообщает ЛETA.
Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудачной вербовки, а также оперативные дела и другие документы КГБ.
При этом Вейонис подчеркнул, что опубликованная информация будет неполной.
"Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ложное понимание истории", - сказал президент.
Смотрите также
- Латвия и Эстония готовятся взыскать с РФ компенсацию за ущерб от советской оккупации
- Советский диссидент и бывший член правительства Израиля рассказал, чего не хватает в открытых в Украине архивах КГБ
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования