Куба: США отправили спецназ в сторону Венесуэлы
Власти Кубы утверждают, что США перебросили дополнительные
силы специального назначения ближе к Венесуэле в рамках скрытого плана
вмешательства под предлогом гуманитарного кризиса.
В сообщении революционного правительства Кубы
указывается, что в период с 6 по 10 февраля в аэропорту имени Рафаэля Миранды в
Пуэрто-Рико, на авиабазе Сан-Исидро в Доминиканской Республике и на других карибских
островах, имеющих стратегически важное расположение, приземлялись военно-транспортные
самолеты США, передает Reuters.
По данным Кубы, эти полеты, вероятно, были
организованы "без ведома правительств этих стран".
"Эти рейсы были отправлены с
американских военных объектов, где дислоцированы подразделения спецназа и
корпуса морской пехоты, которые используются для секретных миссий" -
говорится в сообщении.
Специальный представитель США по вопросам
Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, что заявления Кубы являются очередной ложью.
Напомним, что 23 января лидер оппозиции и
спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом
охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.
США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской
Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой
государства.
Николас Мадуро, которого Россия считает
легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.
Президент США Дональд
Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в
Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в
каком случае он может пойти на такой шаг.