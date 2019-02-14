Фоззи
Уэйн – Ромео не может умереть
Джон Керри
Наша главная цель
Грег Сателл
Выигрывают все. Почему для прогресса нам нужны женщины
Владимир Огрызко
Неофициальный перевод Кремля
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Куба: США отправили спецназ в сторону Венесуэлы

Сегодня, 20:37
367
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Власти Кубы утверждают, что США перебросили дополнительные силы специального назначения ближе к Венесуэле в рамках скрытого плана вмешательства под предлогом гуманитарного кризиса.

В сообщении революционного правительства Кубы указывается, что в период с 6 по 10 февраля в аэропорту имени Рафаэля Миранды в Пуэрто-Рико, на авиабазе Сан-Исидро в Доминиканской Республике и на других карибских островах, имеющих стратегически важное расположение, приземлялись военно-транспортные самолеты США, передает Reuters.

По данным Кубы, эти полеты, вероятно, были организованы "без ведома правительств этих стран".

"Эти рейсы были отправлены с американских военных объектов, где дислоцированы подразделения спецназа и корпуса морской пехоты, которые используются для секретных миссий" - говорится в сообщении.

Специальный представитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, что заявления Кубы являются очередной ложью.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Венесуэла США Куба

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 17:31

article_img
Епископа УПЦ МП Гедеона лишили гражданства Украины из-за российского паспорта - ГМС
Финансы

Сегодня, 11:40

article_img
Зеленский как Трамп. Чего ждут от выборов в Украине иностранные инвесторы
События

Вчера, 23:05

article_img
Гражданство нескольких стран. В Украину не пустили епископа УПЦ МП Гедеона

Выбор редакции

Инновации

Сегодня, 11:56

article_img
Техосмотр не прошли. Пентагон проверит сертификацию ракет SpaceX
Авто

Сегодня, 15:00

article_img
Машина - друг человека. Tesla добавляет собачий режим в свои электрокары
Культура

Вчера, 22:56

article_img
100 вещей и ничего лишнего и Боевой ангел. Главные кинопремьеры недели

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться