Куба: США отправили спецназ в сторону Венесуэлы Сегодня, 20:37 367 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Власти Кубы утверждают, что США перебросили дополнительные силы специального назначения ближе к Венесуэле в рамках скрытого плана вмешательства под предлогом гуманитарного кризиса.

В сообщении революционного правительства Кубы указывается, что в период с 6 по 10 февраля в аэропорту имени Рафаэля Миранды в Пуэрто-Рико, на авиабазе Сан-Исидро в Доминиканской Республике и на других карибских островах, имеющих стратегически важное расположение, приземлялись военно-транспортные самолеты США, передает Reuters.

По данным Кубы, эти полеты, вероятно, были организованы "без ведома правительств этих стран".

"Эти рейсы были отправлены с американских военных объектов, где дислоцированы подразделения спецназа и корпуса морской пехоты, которые используются для секретных миссий" - говорится в сообщении.

Специальный представитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, что заявления Кубы являются очередной ложью.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.