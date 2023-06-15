«Бунт в Беларуси возможен». Кто готов с оружием в руках свергнуть режим Лукашенко в Минске — интервью с главным редактором Euroradio 15 июня, 15:33 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита на объект ВПК в Минской области, 13 июня 2023 года (Фото:Пресс-служба Президента Республики Беларусь/ Handout via REUTERS)

Павел Свердлов, главный редактор Euroradio, рассказал в интервью Radio NV, как на территории Беларуси продолжают оставаться люди, готовые с оружием в руках выступить против диктатуры Александра Лукашенко.

— Давайте начнем с этого разговора между Светланой Тихановской и бойцами полка имени Кастуся Калиновского. Там была фраза о том, что Беларусь может быть освобождена только силовым путем. Эта позиция, насколько она может быть воспринята той белорусской оппозицией, которая за пределами Беларуси?

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— Мне кажется, что это то, к чему привели три года репрессий Лукашенко. То есть в августе 2020 года после выборов вы помните все эти истории, которые стали мемами про то, что белорусы снимали обувь для того, чтобы стать на лавочки или дарили цветы омоновцам, то теперь концепция протестов формулируется именно такой фразой. То есть насильственный протест против этой власти неэффективен. Эта мысль, она идет от «калиновцев». Мне кажется, что Тихановская и многие в белорусской оппозиции с ней уже согласны. Три года пробовали реально все.

Предлагали разные условия Лукашенко для того, чтобы остановить репрессии, пойти на какие-то переговоры, разные санкции с разных сторон, разное давление. Ничего не помогает. Он гнет свою линию. Он вместе с Путиным и ядерное оружие, которое вы упомянули, тут как тут. Соответственно они говорят, только силовое. И Тихановская говорит, мне, конечно, надо с этой мыслью как-то свыкнуться, переспать, как говорится, но она согласна. И те, кто вокруг нее люди, они тоже в принципе согласны, что никакие другие методы не действуют. Вот так.