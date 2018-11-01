01 ноября 2018, четверг

Кремль отказал партии Яблоко в помиловании Сенцова

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В Кремле заявили, что Сенцов должен попросить о помиловании

В Кремле заявили, что Сенцов должен попросить о помиловании

Администрация президента России не захотела рассматривать обращение российской партии Яблоко касательно помилования украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Федеральное бюро партии обратилось к Владимиру Путину 28 сентября, когда шел 139-й день голодовки Сенцова.

"Право помилования - исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения", - говорится в обращении.

В Кремле заявили, что для рассмотрения ходатайства о помиловании Сенцов должен написать его самостоятельно, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, где в колонии находится политзаключенный, должен направить в Кремль соответствующее представление.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

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