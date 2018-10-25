Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП

В Польше кортеж вице-премьер-министра Беаты Шидло попал в ДТП в Силезском воеводстве на юге страны.

Об этом пишет PAP.

Автомобиль польской чиновницы столкнулся с Peugeot, за рулем которого был 77-летний мужчина.

Шидло в результате ДТП не пострадала.

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По словам пресс-секретаря полиции Силезского воеводства Александра Новара, по пешему переходу шли люди и автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина притормозил, следующие два также, но не удалось избежать столкновения.

Повреждены три автомобиля. Все водители транспортных средств были трезвыми.