Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП

В Польше кортеж вице-премьер-министра Беаты Шидло попал в ДТП в Силезском воеводстве на юге страны.
Об этом пишет PAP.
Автомобиль польской чиновницы столкнулся с Peugeot, за рулем которого был 77-летний мужчина.
Шидло в результате ДТП не пострадала.
Смотрите также
По словам пресс-секретаря полиции Силезского воеводства Александра Новара, по пешему переходу шли люди и автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина притормозил, следующие два также, но не удалось избежать столкновения.
Повреждены три автомобиля. Все водители транспортных средств были трезвыми.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования