25 октября 2018, четверг

Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

В Польше кортеж вице-премьер-министра Беаты Шидло попал в ДТП в Силезском воеводстве на юге страны.

Об этом пишет PAP.

Автомобиль польской чиновницы столкнулся с Peugeot, за рулем которого был 77-летний мужчина.

Шидло в результате ДТП не пострадала.

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По словам пресс-секретаря полиции Силезского воеводства Александра Новара, по пешему переходу шли люди и автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина притормозил, следующие два также, но не удалось избежать  столкновения.

Повреждены три автомобиля. Все водители транспортных средств были трезвыми.

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