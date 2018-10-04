04 октября 2018, четверг

Автомобиль из кортежа президента Польши сбил ребенка

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Кортеж президента Польши попал в ДТП
Фото: Monika Pawłowska

Кортеж президента Польши попал в ДТП

В четверг днем, 4 октября, в Освенциме автомобиль из кортежа президента Польши сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщает Gazeta Krakowska, ДТП произошло на пересечении улиц недалеко от здания штаб-квартиры городской полиции.

Пресс-секретарь президента Анджея Дуды сообщил, что полицейская машина, которая сопровождала кортеж президента, совершила наезд на ребенка.

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"Президент сразу же остановил колонну, выбежал к ребенку, и проверил, все ли в порядке. Мы сразу вызвали скорую помощь", - сказал Блажей Спихальский в комментарии TVN24.

По его словам, Анджей Дуда навестил пострадавшего ребенка в больнице и поддерживает контакт с его родителями.

Он добавил, что ребенок получил незначительные травмы.

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