Меркель избрана канцлером Германии 

Бундестаг Германии в среду, 14 марта, поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера Германии, сообщает DW.

Кандидатуру председателя ХДС Меркель поддержали 364 депутатов Бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались. Таким образом, Меркель стала главой правительства в четвертый раз.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.

Меркель возглавит правительство, созданное на базе союза ХДС/ХСС и СДПГ - так называемой Большой коалиции. Переговоры с социал-демократами продолжались с января 2018 года, перед этим, ХДС/ХСС не смог заключить союз с Зелеными и Свободными демократами.

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