Кремлевские «консервы». Журналисты нашли доказательства, что мероприятия с Путиным записываются заранее для имитации его деятельности

В Кремле заранее снимают мероприятия с российским диктатором Владимиром Путиным , а потом выдают их за свежие. Новые доказательства этого нашли журналисты расследовательского проекта Система .

Такие записи называют «консервами» и публикуют в дни, когда Путин на самом деле не появляется на публике.

Журналисты отметили, что в день, когда выходит такая «консерва» с Путиным, чиновники, участвовавшие в записи, появляются на других публичных мероприятиях. Для того, чтобы скрыть обман, им указывают одеваться в такие дни так же, как на «консервах». Однако воссоздать «точный образ» не всегда удается.

В частности, журналисты заметили такое несоответствие на записях с главой Агентства стратегических инициатив РФ Светланой Чупшевой. В 2025 году она дважды снималась в «консерве». Как сообщили Схемы, на первой встрече в Кремле Чупшева была в черном жакете с золотистыми пуговицами. В таком же наряде в день публикации «консервы» она пришла на совещание правительства и на подписание договора с Российским обществом хирургов.

Однако журналисты заметили, что в Кремле у Чупшевой были одни серьги, а на мероприятиях, которые происходили реально, — другие. Кроме этого, на то, что запись является «консервой», указывает расположение книг в кабинете российского диктатора.

Фото: Система / Telegram

Также несоответствие обнаружили на снимках с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко. На встрече в Кремле он был в темно-синем галстуке с капельным узором и с массивными часами на левой руке. Однако «консерву» выдало отсутствие сборника поэзии на книжной полке Путина.

Фото: Система / Telegram

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова также участвовала в съемках «консервов». Журналисты заметили, что на встрече с российским диктатором она была в голубой блузке с металлическими пуговицами. В такой же блузке Радионова пришла на совещание в Совет Федерации в день публикации «консервы». Однако тогда на ее левой руке были часы и обручальное кольцо, а на встрече в Кремле — только браслет.

Фото: Система / Telegram

На «консервах» попадался и сам Путин. В частности, его выдавало расположение книг в шкафу, а также расположение ручек и карандашей. Журналисты заметили, что на второй встрече диктатора со Светланой Чупшевой в сентябре 2025 года письменные принадлежности были размещены на столе так же, как и на встрече с Радионовой в октябре. Как подметили журналисты, между двумя этими встречами в кабинете Путина проходили другие мероприятия, и каждый раз ручки и карандаши стояли по-разному, кроме двух указанных встреч.

Фото: Система / Telegram

В ноябре 2024 года Telegram-канал Можем объяснить написал, что пресс-служба Кремля начала удалять метаданные с видеозаписей и фотографий Путина, по которым можно было узнать дату и точное время, когда они были сделаны.

Как сообщали журналисты, до этого метаданные, содержащиеся в свойствах фото- и видеофайлов, позволяли установить, что ролики и снимки, выдаваемые за свежие, на самом деле были сделаны заранее и являются «консервами».