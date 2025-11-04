«Ким Чен Путин». Российский диктатор расхвалил «уникальность» Буревестника и Посейдона и помечтал о станции на Луне

4 ноября, 21:41
Российский диктатор Владимир Путин (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин снова произнес кучу ядерных угроз в сторону НАТО, заявив о серийном производстве Орешника, а также похвастался ракетой Посейдон, которая, по его словам, «превышает скорость всех современных надводных кораблей».

Об этом он сказал во вторник, 4 ноября, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Еще одна ядерная ракета, которой угрожал Путин — Сармат. Он утверждает, что системы с этой ракетой будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.

Путин цинично заявил, что «Россия не угрожает ни одной стране, но имеет право на модернизацию своего ядерного арсенала для обеспечения национальной безопасности».

Россияне продолжают терпеть неудачи в разработке ракеты Сармат: одна из причин связана с Украиной — Business Insider

Глава Кремля также утверждает, что ракета Буревестник якобы имеет дальность полета, которая превышает все ракетные системы в мире, а скорость ракеты Посейдон «в несколько раз превышает скорость всех современных надводных кораблей».

Российский диктатор заявил, что в зоне испытаний Буревестника 21 октября якобы находился разведывательный корабль НАТО

«Мы не мешали его работе, пусть посмотрит», — сказал Путин.

Он добавил, что технологии Буревестника и Посейдона «помогут при создании перспективной станции на Луне».

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что Путин уже неоднократно говорил о серийном производстве Буревестника, и ему стоит «придумать что-то новое».

Вы со своими падающими Буревестниками всех смешили в 2017 и 2018. Когда все подзабыли — снова вытащили эту ерунду. И Орешник ваш, который вы второй раз пытались запустить и он не полетел. Ким Чен Путин", — написал Коваленко.

«Уникально бессмысленное оружие». Почему специалисты скептически оценивают российскую ракету Буревестник с ядерной установкой и что о ней известно
Инфографика: NV

26 октября в Кремле заявили об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

После приказа Трампа. США на пороге испытания ядерной ракеты — Newsweek рассказал, откуда и когда ее могут запустить

Издание The Hill сообщало, что решение американского президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания в качестве предупреждения для РФ вызвало острые споры в Конгрессе США. Республиканцы поддерживают этот шаг, а демократы называют его «опасным» и «провокационным».

В то же время глава Пентагона Пит Гегсет считает, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерного конфликта.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Буревестник ракета Ракета Сармат ракета Орешник НАТО Российская агрессия

