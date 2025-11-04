«Ким Чен Путин». Российский диктатор расхвалил «уникальность» Буревестника и Посейдона и помечтал о станции на Луне

Российский диктатор Владимир Путин снова произнес кучу ядерных угроз в сторону НАТО, заявив о серийном производстве Орешника, а также похвастался ракетой Посейдон, которая, по его словам, «превышает скорость всех современных надводных кораблей».

Об этом он сказал во вторник, 4 ноября, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Еще одна ядерная ракета, которой угрожал Путин — Сармат. Он утверждает, что системы с этой ракетой будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.

Реклама

Путин цинично заявил, что «Россия не угрожает ни одной стране, но имеет право на модернизацию своего ядерного арсенала для обеспечения национальной безопасности».

Глава Кремля также утверждает, что ракета Буревестник якобы имеет дальность полета, которая превышает все ракетные системы в мире, а скорость ракеты Посейдон «в несколько раз превышает скорость всех современных надводных кораблей».

Российский диктатор заявил, что в зоне испытаний Буревестника 21 октября якобы находился разведывательный корабль НАТО

«Мы не мешали его работе, пусть посмотрит», — сказал Путин.

Он добавил, что технологии Буревестника и Посейдона «помогут при создании перспективной станции на Луне».

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что Путин уже неоднократно говорил о серийном производстве Буревестника, и ему стоит «придумать что-то новое».

Вы со своими падающими Буревестниками всех смешили в 2017 и 2018. Когда все подзабыли — снова вытащили эту ерунду. И Орешник ваш, который вы второй раз пытались запустить и он не полетел. Ким Чен Путин", — написал Коваленко.

Инфографика: NV

26 октября в Кремле заявили об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

Издание The Hill сообщало, что решение американского президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания в качестве предупреждения для РФ вызвало острые споры в Конгрессе США. Республиканцы поддерживают этот шаг, а демократы называют его «опасным» и «провокационным».

В то же время глава Пентагона Пит Гегсет считает, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерного конфликта.