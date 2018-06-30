Компартия Чехии согласилась поддержать новое правительство

Коммунисты поддержали правительство Бабиша несмотря на то, что он отказался выполнять некоторые из их требований

В Чехии в ходе голосования за доверие новому кабинету Коммунистическая партия согласилась поддержать правительство меньшинства во главе с премьер-министром Андреем Бабишем.

Об этом сообщает РБК Україна.

"Депутаты Коммунистической партии Чехии и Моравии предоставят активную поддержку правительству меньшинства. За это проголосовало подавляющее большинство коммунистов", - сказал председатель партии Войтех Филип.

Коммунисты согласились поддержать правительство Бабиша даже несмотря на то, что он отказался выполнять некоторые из их требований.

Одним из таких требований было сокращение взноса Чехии в зарубежные миссии НАТО, другое - присутствие в наблюдательном совете крупнейшей государственной компании, производителя электроэнергии CEZ.

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