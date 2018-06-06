06 июня 2018, среда

Бабиш повторно назначен премьер-министром Чехии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Андрей Бабиш и Милош Земан

Андрей Бабиш и Милош Земан

Президент Чехии Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил Андрея Бабиша на пост премьер-министра.

Как сообщает Радио Прага, присягу Бабиш принес в Пражском Граде в 14:00 по местному времени.

Вскоре после своего назначения премьер-министр должен ознакомить главу государства с предложением касательно состава нового правительства.

Также ожидается подведения итогов внутрипартийного референдума социальных демократов,  во время которого решался вопрос возможного участия этой партии в коалиционном правительстве.

Напомним, Земан назначил Бабиша главой кабмина полгода назад, однако тогда парламент отказал сформированному правительству в вотуме доверия, премьер и Кабмин перешли в статус исполняющих обязанности.

Партия Бабиша ANO получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. Однако другие партии отказались от поддержки нового правительства, главным образом из-за расследования против Бабиша о возможном мошенничестве с субсидиями. Премьер же отрицал любые обвинения.

Смотрите также

 

 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове