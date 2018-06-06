Бабиш повторно назначен премьер-министром Чехии

Президент Чехии Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил Андрея Бабиша на пост премьер-министра.

Как сообщает Радио Прага, присягу Бабиш принес в Пражском Граде в 14:00 по местному времени.

Вскоре после своего назначения премьер-министр должен ознакомить главу государства с предложением касательно состава нового правительства.

Также ожидается подведения итогов внутрипартийного референдума социальных демократов, во время которого решался вопрос возможного участия этой партии в коалиционном правительстве.

Напомним, Земан назначил Бабиша главой кабмина полгода назад, однако тогда парламент отказал сформированному правительству в вотуме доверия, премьер и Кабмин перешли в статус исполняющих обязанности.

Партия Бабиша ANO получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. Однако другие партии отказались от поддержки нового правительства, главным образом из-за расследования против Бабиша о возможном мошенничестве с субсидиями. Премьер же отрицал любые обвинения.

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